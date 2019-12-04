السلطات الإثيوبية تحتجز (4) سودانيين بدعوى اجتياز الحدود

كشفت أسر سودانية بالقضارف عن احتجاز السلطات الإثيوبية (4) من أبنائهم بالمتمة الإثيوبية منذ نحو شهر بدعوى اجتيازهم الحدود، موضحين أنهم معتقلون في ظروف سيئة، وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم، مشيرين إلى أن السلطات الإثيوبية اشترطت لإطلاق سراحهم إطلاق سراح (15) إثيوبياً موقوفين بالقضارف، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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