(الجنقو مسامير الأرض).. فيلم توثيقي على شاشة “النيل الأزرق”

تَستعد قناة النيل الأزرق لبث فيلم (الجنقو مَسامير الأرض) على شاشتها قَريباً، وهو فيلمٌّ وثائقي أخذ اسمه عن الكاتب الروائي عبد العزيز بركة ساكن، يحكي عن قصته وأدق تفاصيل حياته الخاصة.
تمّ تصوير الفيلم بفرنسا وسيتم بثّه قريباً على شاشة قناة النيل الأزرق، الفيلم من إنتاج المُنتج المعروف أمير أحمد السيد وتصوير الأستاذ صدام صديق صاحب المواهب المُتعدِّدة ورئيس القسم الرياضي بإذاعة مونتي كارلو وإخراج عادل الياس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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