غضب إسفيري على “ليالي البروف” بسبب جواهر

أطلت المُطربة السودانية جواهر المُقيمة بالقاهرة على مسرح خشبة فندق القيراند بعد أن تعاقدت معها شركة البروف للإنتاج الفني لإحياء حفل جماهيري عبر ليالي البروف كما درجت على ذلك.

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وأبدى عدد من رُوّاد المواقع الإسفيرية بحسب صحيفة السوداني، استياءهم من الأزياء التي ظَهرت بها في الحفل، إذ جَاءت إطلالتها عَبر الحفل بِزَيٍّ استنكره الحُضُور وعَمَدَت على تَغيير أزيائها بين الفَاصل والآخر بذات الشّكل، وعبّر المُتابعون للصفحة الرسمية لليالي البروف سَخطهم عبر الفيديو المُباشر الذي بَثّته الصفحة للحفل، رَافضين بأن تُغنِّي على خشبة مسرح يغني فيه محمد الأمين والبلابل بحسب حديثهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)