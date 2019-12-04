مطربة معروفة تتعرّض لحساسية في الجلد والأطباء ينصحوها بالسفر للخارج

تعرّضت مطربة معروفة لحساسية في الجلد بسبب استخدامها لـ(بودرة) تفتيح البشرة، وأدى الأمر لنتيجة عكسية وقامت المُطربة بزيارة عدد من أطباء الجلدية، إلا أن الأمر تفاقم، وقدم لها الأطباء النصح بضرورة السفر الى خارج البلاد لتلقي العلاج حتى لا يتطوّر الأمر ويصبح العلاج أمراً صعباً، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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