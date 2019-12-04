الحلنقي يعود للساحة بـ (روح ثورية)

فرغ الشاعر الكبير اسحق الحلنقي من وضع اللمسات النهائية لاغنية وطنية جديدة باسم “روح ثورية” يقول مطلعها: هي عدالة وروح ثورية.. ودا الخلانا نقول مدنية. Advertisements ومن المتوقع ان ترى الاغنية قريبا بصوت احدى المطربات الشابات بعد ان شرع الموسيقار والملحن المعروف احمد المك في تلحينها. وبحسب آخر لحظة ان الحلنقي قدم في الفترة الاخيرة عدداً من الاغنيات التي تمجد الوطن وثورة الشعب وتنادي بالسلام، منها “وطن الحبايب” و”استقلالنا غرامنا الاول”، التي تغنت بهما الفنانة ندى القلعة و”سودانيين نحنا” التي لحنها التيجاني التزم وقدمتها تومات مدني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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