ضمن عروض المشاهدات للدورة الثانية لمهرجان السودان الوطني للمسرح، شهد مسرح الفنون الشعبية بام درمان يوم امس الاول عدة عروض منها مسرحية “حلة كلها كضب في كضب”. Advertisements والمسرحية بحسب آخر لحظة من بطولة الفنانة القديرة رابحة محمد محمود ومشاركة كوكبة من نجوم المسرح منهم محمد اسكويل، عباس اللفيف، يحيى ستموني، الكندي الامين وازدهار محمد علي، وهي من تأليف واخراج احمد رضا دهيب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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