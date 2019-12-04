لجنة مُعلِّمي نهر النيل تُنفِّذ إضراباً و”الأمة القومي” يقود مبادرة

نفّذت لجنة مُعلِّمي ولاية نهر النيل أمس، إضرابها المُعلن وشمل كل محليات الولاية.

وكشف أمين الإعلام باللجنة مصعب عبد الجليل، أنّ نسبة الإضراب بلغت (95%) بكل المحليات، واعتبر أنّ تعنت حكومة الولاية ووزارة التربية والتعليم هو من أسباب الإضراب وعدم تنفيذ بنود المُذكِّرة المُسلّمة في أكتوبر الماضي، وأنّ مطالبهم مشروعة، وشدّد لحرصهم على مصلحة الطلاب والأُسر، وطَالب حكومة الولاية والوزارة بتنفيذ ما ورد في المُذكِّرة، وانتقد الوزارة في تهديد المُعلِّمين.

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وفي السياق وبحسب صحيفة الصيحة، أعلن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بالولاية عبد الرازق ميرغني، عن مُبادرة لرأب الصدع بين حكومة الولاية ولجنة المُعلِّمين، تبدأ اليوم بلقاء في وزارة التربية والتعليم بالدامر، وقال إنّ دور الحزب كأحد صُنّاع الثورة التدخُّل في الأمر حِرصَاً على حُقُوق المُعلِّمين واستقرار العام الدراسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)