أسرة عبد الرؤوف ابو زيد تطالب برفع التعذيب عن نجلها المعتقل

التاريخ: 04-ديسمبر-2019 فى : أخبار 152 مشاهدة ناشدت أسرة عبد الرؤوف أبو زيد، مجلسي السيادة والوزراء ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع التعذيب والإخفاء القسري عن ابنهم عبد الرؤوف. وقضت محكمة سودانية على عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة بعقوبة الإعدام لتورطه مع آخرين في اغتيال الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وسائقه السوداني مطلع العام 2008 بالخرطوم. Advertisements وقالت الأسرة في بيان بحسب آخر لحظة، إن ابنها المعتقل بسجن كوبر تم إخفاءه بشكل قسري وترحيله لسجن سري بمدينة بورتسودان وذلك بعد أعتراضه على الأهمال الطبي وسوء المعاملة والتمييز المتعمد بين عامة السجناء والسجناء السياسيين. وأوضحت الأسرة أن أبنها يعاني من عدة أمراض طيلة الفترة الماضية منها الأغماء المفاجئ والضغط والقلب والغضروف محملة وزارة الداخلية والإدارة العامة للسجون وإدارة سجن كوبر المسئولية القانونية عن سلامته، مؤكدة احتفاظها بحقهم بمقاضاتهم محليا ودوليا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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