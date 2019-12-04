استعادة (145) سوداني استبعدتهم السلطات الليبية

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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استعادت القوات المشتركة السودانية الليبية عدد “145” من السودانيين الذين ابعدتهم السلطات الليبية عن اراضيها على الحدود.
وقال رئيس شعبة العمليات بالقوات المشتركة مقدم ركن خالد احمد عبدون ان قواته استطاعت اجلاء السودانيين الى مقر القيادة بدنقلا لحين تسليمهم لذويهم.
وأضاف ان عصابات الإتجار بالبشر تنشط كثيرا على الحدود الغربية ما يتطلب جاهزية اكبر. مؤكدا بحسب آخر لحظة، يقظة القوات السودانية في حفظ الحدود وتامينها من عمليات الاتجار والتهريب.
وابان ان العملية تعد الثالثة من نوعها في غضون “45” يوما مؤكداً، انها لن تكون الاخيرة من واقع نشاط العصابات والهجرة غير الشرعية.
من جانبه قال مقدم ملاذ حسن محمد رئيس شعبة الإستخبارات بالقوات المشتركة السودانية الليبية ان الحدود الغربية ستظل امنة وعصية على الاختراق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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