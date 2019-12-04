وكالات سفر: رسوم حكومية سعودية جديدة تقدر بنحو (300) ريال

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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اكد عدد من اصحاب وكالات السفر والسياحه أن بيع التذاكر بالدولار ينعكس سلباً على المبيعات وعمل الوكالات خاصة وان بنك السودان لا يوفر مبالغ من النقد الاجنبي للوكالات وتضطر الوكالات للشراء من السوق الموازي.
وأوضح امين وكالة السفر والسياحة محجوب المك بحسب صحيفة السوداني، أن معظم شركات الطيران اتجهت لبيع التذاكر بالدولار، لافتاً إلى ضعف حجم المبيعات والتشغيل، وقال إن زيادة الطلب على الدولار من شركات الطيران بالسوق الموازي ينعكس سلباً على ارتفاع سعره، وطالب المك الشركات أن تعمل بالعملة المحلية احتراما للعملة وتقليل تراجع قيمتها أمام العملات الاجنبية، كما طالب بنك السودان المركزي بتوفير النقد لشركات الطيران، وقال إن شركتي تاركو وبدر تعملان بالعملة المحلية.
وقال صاحب وكالة الفايد بالخرطوم محمد الفايد إن الوكالات بدأت تسليم جوازات المعتمرين لعمرة هذا العام، كاشفاً عن دفع رسوم حكومية سعودية تقدر بنحو (300) ريال اضافة إلى قيمة التأشيرة (98) ريالاً بجانب رسوم التأمين الصحي، موضحاً أن رسوم عمرة هذا العام كبيرة خاصة بعد زيادة رسوم التأمين الصحي والرسوم الحكومية، لافتاً لضعف حركة الطيران .
فيما اشار صاحب وكالة – فضل حجب اسمه – إلى أن هنالك زيادة كثيرة في عمرة هذه العام ومنها رسوم حكومية سعودية ورسوم التأمين الصحي بجانب مبلغ (98) جنيهاً قيمة التأشيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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