أمطار غزيرة تتسبب في وفاة شخصين بطوكر

التاريخ: 04-ديسمبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة تسببت الامطار الغزيرة التي هطلت بمدينة طوكر بولاية البحر الأحمر، منذ منتصف ليلة امس، واستمرارها حتى ساعات متأخرة من يوم أمس في وفاة شخصين نتيجة لانهيار عشرات المنازل. Advertisements وبحسب آخر لحظة،وصف اهالي المنطقة الوضع بالخطير الذي يستدعي التحرك والتدخل العاجل، مطالبين حكومة الولاية والحكومة الاتحادية التحرك السريع والتدخل العاجل لانقاذ الارواح والممتلكات من خلال ارسال ايتام انقاذ وطلمبات شفط ، بجانب ارسال آليات لفتح مصارف للمياه الراكدة، بالاضافة الى الحاجة الماسة لارسال مواد ايواء وادوية للمنطقة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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