قُوة مُشتركة تحتوي نزاعاً بين الرعاة والمُزارعين بمحلية كتم

احتوت قُوة مُكوّنة من الدعم السريع والجيش والشرطة، احتكاكات بين المُزارعين والرعُّاة بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور بسبب الرعي المُبكِّر والجائر.
وكشفت مصادر، عن وقوع إصابات وسط المُزارعين بسبب إطلاق النار من قِبل الرعاة، مِمّا أثار غضب المُواطنين الذين تجمهروا، مُطالبين بتدخُّل الحكومة لإيقاف هذا الظلم.
وقد تمكّنت القوات من السيطرة على كل الإبل التي أتلفت المَزَارع وحجزها لحين وُصُول والي الولاية المُتوقّع زيارته إلى المحلية للبت في الأمر ووضع حدٍّ للاِحتكاكات. وحضرت إلى المحلية، لجنة من الولاية وقيّمت التلف، والتزم أصحاب الإبل بدفع الخسائر واستلموا إبلهم وانتهت الأزمة، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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