القبض على عصام البشير

اوقفت نيابة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، القيادي بحزب المؤتمر الوطني عصام احمد البشير امس الاول بتهمة غسل الاموال واستغلال النفوذ وشبهة التصرف في ممتلكات تخص وزارة الارشاد والاوقاف، واودعته حراسة مكافحة غسل الاموال.

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وقال مصدر بحسب آخر لحظة، ان النيابة رصدت عصام البشير منذ ان كان خارج البلاد وحتى عودته قبل ايام، ونفذت امر اقبض الذي حررته في مواجهته سابقاً، وكان وكيل نيابة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، أحمد سليمان العوض قد اصدر أمر بالقبض على عصام البشير في سبتمبر الماضي، وحجر أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر، على خلفية الاشتباه في تحاويل مالية من حسابه باحد البنوك المحلية الى حسابه ببنك تركي بلغت “680” الف يورو.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)