التاريخ: 04-ديسمبر-2019
17 مشاهدة
اوقفت نيابة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، القيادي بحزب المؤتمر الوطني عصام احمد البشير امس الاول بتهمة غسل الاموال واستغلال النفوذ وشبهة التصرف في ممتلكات تخص وزارة الارشاد والاوقاف، واودعته حراسة مكافحة غسل الاموال.
وقال مصدر بحسب آخر لحظة، ان النيابة رصدت عصام البشير منذ ان كان خارج البلاد وحتى عودته قبل ايام، ونفذت امر اقبض الذي حررته في مواجهته سابقاً، وكان وكيل نيابة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، أحمد سليمان العوض قد اصدر أمر بالقبض على عصام البشير في سبتمبر الماضي، وحجر أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر، على خلفية الاشتباه في تحاويل مالية من حسابه باحد البنوك المحلية الى حسابه ببنك تركي بلغت “680” الف يورو.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عصام البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.