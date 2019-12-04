الإمدادات: وفرنا أدوية الطوارئ لمُقابلة حريق مصنع “سيلا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. عبد الرحمن الجعلي، جاهزية الإمدادات لتوفير أدوية الطوارئ للمُستشفيات لمُقابلة حادثة حريق مصنع “سيلا”.

وأوضح في تصريحات صحفية، تسليم المستشفيات أدوية الطوارئ والمحاليل الوريدية لعلاج المُصابين، وأكّد الاستعداد لمُواجهة أيِّ طوارئ. الصيحة

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