رئيس الغرفة التجارية : أثر تراجع الأسعار رهين بتوحد سعري الدولار العادي والجمركي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رحب بعض من تجار الجملة والقطاعي والمهتمين بالقطاع الاقتصادي باتجاه وزير المالية تخفيض الدولار الجمركي، موضحين أن الاثر الاكبر سيظهر على تخفيض السلع عند توحد سعر الدولار بالسوق الموازي والدولار الجمركي .

وقال تاجر قطاعي بسوق حلة كوكو محمد الجاك لـ(السوداني) امس، إن خفض الدولار الجمركي يخدم الشرائح الضعيفة بانخفاض الاسعار لكافة السلع، ووضح أن تراجع الدولار الجمركي إلى (10-6) جنيهات ينعكس على تراجع الاسعار ونشاط الحركة التجارية بالاسواق .

واعرب رئيس غرفة الصناعية حسن عيسى عن تفاؤله بانخفاض الدولار الجمركي، موضحا أن الاثر سينعكس على انخفاض الاسعار بالاسواق، وطالب حسن بتوحد سعر الدولار بالسوق الموازي والدولار الجمركي والغاء سعر الآلية، داعيا الجهات المختصة لتفكيك قوانين النظام البائد وخاصة في المجال الاقتصادي والرجوع إلى قوانين قبل سنه (89)، وشدد على مراقبة السلع والاسواق .

ووصف رئيس شعبة تجار الجملة بأم درمان أحمد النو لـ(السوداني) القرار بالايجابي لانعكاسه على انخفاض الاسعار، وشدد النو على مكافحة التعامل بالدولار من قبل التجار وسط الاسواق وأن يكون التعامل به للمستوردين فقط بجانب التحكم فيه من قبل الحكومة او بنك السودان المركزي، وقال إن تراجع الدولار الجمركي إلى نحو (12) جنيها من الممكن أن يؤدي لانتعاش الحركة التجارية وانخفاض كبير في الاسعار بجانب السيطرة على الدولار بالسوق الموازي، منوها إلى اثره الايجابي على الزراعة والاقتصاد.