إيران تعلن عودتها للالتزام بـ “الاتفاق النووي” بشرط واحد فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيرانية، إن بلاده في حال إلغاء العقوبات عليها ستعود إلى الالتزام بالتعهدات المدرجة في الاتفاق النووي.

وتابع عراقجي في لقائه اليوم الثلاثاء، بطوكيو مع وزير خارجية اليابان، توشي ميتسوموتغي: “لا نسعى وراء الانسحاب من الاتفاق النووي، وإنما قررنا خفض التزاماتنا بعد مرور عام على صبرنا والتأكد من عدم تنفيذ التعهدات من جانب الدول الأوروبية”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأشار عراقجي إلى أن “منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف حساسة، ما يستدعي التعاون من أجل تخفيض التوترات فيها أكثر من أي وقت مضى”.