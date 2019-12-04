الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالقدس والضفة الغربية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 15 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين الليلة الماضية.
وذكرت مصادر محلية، أن حملة المداهمات تركزت في بيت لحم، ورام الله، ونابلس، والخليل، وبلدتي السواحرة وحزمة في ضواحي القدس المحتلة.
وفي السياق ذاته، اعتدى المستوطنون على قرية بورين جنوبي نابلس، وقاموا بتجريف مساحات واسعة في القرية.
وفي قلقيلية، أصيب ثلاثة مواطنين، الليلة، جراء دهسهم من قبل مستوطن، قرب المدخل الشرقي للمدينة.
عربي21
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