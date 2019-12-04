الطبيب الشرعي: وفاة المعلم أحمد الخير سببها التعذيب الشديد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد د. عقيل سوار الدهب ان وفاة الاستاذ أحمد الخير سببها التعذيب الشديد، وشهدت جلسة المحاكمة أمس مواجهات بيت محامي الدفاع والاتهام وقال ممثل هيئة الاتهام المحامي عادل عبد الغني في صفحة المؤتمر الشعبي بالفيسبوك إن الجلسة شهدت عنفاً وصداماً بين الدفاع والاتهام بطريقة غير مألوفة في التقاضي السوداني، وبرر ذلك لجهة إن محامي الدفاع عن متهمي جهاز الأمن عول على استجواب الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة الشهيد، الا إنه فند الأكاذيب والاشاعات التي اتهم جهاز الأمن والشرطة ووالي الولاية بترويجها وقال ممثل هيئة الاتهام عادل عبدالغني القصد الجنائي واضح وهو القتل ونصح الاجهزة الامنية أن تتعظ من ماحدث حتى يكون مستقبل العمل المهني بلا تعدي او أذية للمواطنين.
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