والي الخرطوم يوجه الدفاع المدني بالتشدد في إجراءات السلامة بالمؤسسات كافة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجّه والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، قوات الدفاع المدني بالتشدُّد في تنفيذ إجراءات السلامة في المُؤسّسات كَافّة والقيام بأعمال تفتيش للتأكُّد من وجود الإجراءات، ووجّه وزارة الصحة في الولاية باستنفار إمكانِاتها كَافّة لعلاج مُصابي حادثة حريق مصنع “سيلا” للسيراميك ببحري.

وتفقّد الوالي أمس، ضحايا الحادثة بالمنطقة الصناعية بحري، وشملت جولة الوالي موقع الحادثة وتفقُّد المُصابين بمُستشفيات الأمل وبحري وأم درمان ومشرحة مستشفى أم درمان، وترحّم الوالي على الضحايا، ودعا للمُصابين بالشفاء العاجل، وأشاد بمجهودات “الدفاع المدني” في إخماد الحريق والحيلولة دُون انتشاره في نطاقٍ واسعٍ، كما أشاد بالقوات النظامية والشرطة والأمن لقيامها بإسعاف المُصابين في مشافيها. المادة السابقة الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان بصورة عاجلة المقالة القادمة الطبيب الشرعي: وفاة المعلم أحمد الخير سببها التعذيب الشديد

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