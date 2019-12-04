شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ادخل الهلال الرعب في قلعة الاهلي المصري بعد وصوله مبكرا الى القاهرة بجانب سفر اعداد كبيرة من جماهيره لمصر وكان اقطاب ولاعبي الاهلي السابقين بقيادة حمادة صدقي ووائل جمعة ووليد صلاح الدين ابدوا تخوفهم من الهلال وحذروا الاهلي من الهلال ولاعبيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يدخل الرعب في قلعة الاهلي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.