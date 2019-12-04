خلال لقاء حمدوك بالجالية.. سيلفي لوزير الشؤون الدينية مع حسناء سوادنية في واشنطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت صورة وزير الشؤون الدينية والأوقاف ” نصر الدين مفرح”، مع حسناء خلال الزيارة التي يقوم بها بصحبة رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أثارت ضجة في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ (مفرح) مرهقاً بعيون محمرة، بجانب سيدة سودانية لم يكشف عنها في صورة ودية.

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وأثارت اللقطة العديد من التعليقات مابين متسائل وساخر، فيما علق أحدهم ( اخشى أن يعود مفرح من امريكا بقرار جعل التربية المسيحية مادة أساسية من الروضة).

وتعد زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى الولايات المتحدة هي الحادية عشرة له خارجياً منذ أدائه اليمين الدستورية في ٢١ أغسطس الماضي، وقد بدأها بالجنوب، مصر، نيويورك، فرنسا، السعودية، الإمارات، إثيوبيا، بلجيكا، إريتريا، إثيوبيا للمرة الثانية.

وفي سابقة من نوعها بحسب محللين تغيب عن هذه الزيارة الخارجية، وزيرة الخارجية وكذلك وكيل الخارجية، بل حتى ممثل للوزارة المعنية بالملف الخارجي.