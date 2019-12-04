مدرب الأهلي المصري : فريقى لم يظهر بمستواه أمام بني سويف بسبب “الهلال”

الخليج 365 :

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري إعجابه بملعب ستاد القاهرة، معترفًا أن فريقه لم يقدم الشوط الأول من مباراة بني سويف بالكاس بشكل جيد إلا أن الأداء تحسن في الشوط الثاني بشكل كبير ونجح فريقه في تهديد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة وأحرز ٣ أهداف،وتأهل الأهلي لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطي عقبة بني سويف بنتيجة 3/1،وقال فايلر: “مباراة الهلال يوم الجمعة المقبل ببطولة أفريقيا شغلت جزءًا من تركيزنا في مواجهة بني سويف، موضحًا أن تراجع مستوى بعض اللاعبين أمر طبيعي بسبب عدم مشاركتهم بشكل منتظم”.