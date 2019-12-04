والي الخرطوم يُوجِّه بالتشدد في إجراءات السلامة بالمُؤسّسات كافّة

وجّه والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، قوات الدفاع المدني بالتشدُّد في تنفيذ إجراءات السلامة في المُؤسّسات كَافّة والقيام بأعمال تفتيش للتأكُّد من وجود الإجراءات، ووجّه وزارة الصحة في الولاية باستنفار إمكانِاتها كَافّة لعلاج مُصابي حادثة حريق مصنع “سيلا” للسيراميك ببحري.

وتفقّد الوالي بحسب صحيفة الصيحة أمس، ضحايا الحادثة بالمنطقة الصناعية بحري، وشملت جولة الوالي موقع الحادثة وتفقُّد المُصابين بمُستشفيات الأمل وبحري وأم درمان ومشرحة مستشفى أم درمان، وترحّم على الضحايا، ودعا للمُصابين بالشفاء العاجل.

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وأشاد الوالي بمجهودات “الدفاع المدني” في إخماد الحريق والحيلولة دُون انتشاره في نطاقٍ واسعٍ، كما أشاد بالقوات النظامية والشرطة والأمن لقيامها بإسعاف المُصابين في مشافيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)