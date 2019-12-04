التاريخ: 04-ديسمبر-2019
6 مشاهدة
كشف عضو المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” أحمد عمر حضرة، عن اجتماع التأم بالقصر الجمهوري أمس، للتوافق على تمديد اتفاق “القلد” بالبحر الأحمر.
وقال حضرة لمصادر أمس، إن اتفاق “القلد” تبقّت له ثلاثة أيام، ولابد من الاتفاق على تمديده منعاً لحدوث احتكاكات وتجدُّد الاشتباكات بشرق السودان، وأوضح أن الاجتماع ضم أعضاء من المجلس السيادي وممثلين لـ“الحرية والتغيير” وقيادات من شرق السودان، وأمن على ضرورة تمديد الاتفاق.
وقال حضرة بحسب صحيفة الصيحة، إن وفداً من جامعة الخرطوم سيُغادر للشرق خلال يومين، فيما يتوجّه وفد من المجلس السيادي غداً الخميس للجلوس إلى أطراف النزاع والتباحث حول كيفية تمديد الاتفاق وإيجاد ضمانات لتنفيذ الشروط التي تضمنها الاتفاق السابق، ثم بحث عقد مؤتمر شامل بشرق السودان لمناقشة الترتيبات الأمنية والتعايش السلمي والتنمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مساعٍ لتمديد اتفاق “القلد” ووفد من “السيادي” إلى بورتسودان غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.