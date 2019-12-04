مساعٍ لتمديد اتفاق “القلد” ووفد من “السيادي” إلى بورتسودان غداً

كشف عضو المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” أحمد عمر حضرة، عن اجتماع التأم بالقصر الجمهوري أمس، للتوافق على تمديد اتفاق “القلد” بالبحر الأحمر.

وقال حضرة لمصادر أمس، إن اتفاق “القلد” تبقّت له ثلاثة أيام، ولابد من الاتفاق على تمديده منعاً لحدوث احتكاكات وتجدُّد الاشتباكات بشرق السودان، وأوضح أن الاجتماع ضم أعضاء من المجلس السيادي وممثلين لـ“الحرية والتغيير” وقيادات من شرق السودان، وأمن على ضرورة تمديد الاتفاق.

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وقال حضرة بحسب صحيفة الصيحة، إن وفداً من جامعة الخرطوم سيُغادر للشرق خلال يومين، فيما يتوجّه وفد من المجلس السيادي غداً الخميس للجلوس إلى أطراف النزاع والتباحث حول كيفية تمديد الاتفاق وإيجاد ضمانات لتنفيذ الشروط التي تضمنها الاتفاق السابق، ثم بحث عقد مؤتمر شامل بشرق السودان لمناقشة الترتيبات الأمنية والتعايش السلمي والتنمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)