اتّحاد المخابز يكشف أسباب أزمة الخبز

قال رئيس اتّحاد المخابز يحيى موسى عبد القادر، إنّه لم تصلهم أيّة معلومة عن إضراب أو توقُّف بعض المخابز عن العمل، وعزا أزمة الخُبز لتذبذب الحِصص اليومية نتيجة أعطال فنية بالمطاحن وتأخُّر وُصُول الدقيق، وأوضح أنّ الاتحاد ظَلّ بعيداً عن التجاذُبات السِّياسيَّة.

وأكد يحيى بحسب صحيفة الصيحة، أنّ جُزءاً كبيراً من المخابز تفتقر تماماً للدقيق وحصة الولاية اليومية منه، وقال إنّ أمدرمان من أكثر المحليات التي تُعاني نقصاً كبيراً في الدقيق، وطالب الجهات المُختصة بالولاية بزيادة حصة الدقيق لأمدرمان لأنّها مترامية الأطراف، وتم استحداث مناطق سكنية جديدة مثل الفتح والصالحة.

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وأقرّ يحيى بمُعاناة المخابز من الارتفاع الكبير في مُدخلات إنتاج صناعة الخبز، ونوّه لتلقي الاتّحاد وُعُوداً من الجهات المُختصة بإصدار قرارات جديدة بشأن توزيع الدقيق وصناعة الخُبز خلال الأيام المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)