حركة “مناوي” تجاوز “الثورية ” في ترشيحات الولاة يعرقل عملية السلام

جددت الجبهة الثورية رفضها القاطع لتعيين الولاة والمجلس التشريعي قبل التوقيع على اتفاق السلام، على خلفية شروع قوى الحرية والتغيير في تسمية مرشحيها لمناصب الولاة وإعتبرت أن مايدور من ترشيحات تجاوز للاتفاق الموقع مع الوفد الحكومي المفاوض في جوبا.

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وقال عضو الجبهة الثورية، رئيس وفد حركة جيش تحرير السودان جناح “مناوي”،الدكتور جمعة الوكيل إن الجبهة الثورية لن تدفع بأي مرشح لمناصب الولاة قبل الوصول الى سلام، وحذر من مغبة تجاوز “الثورية” في ترشيحات الولاة لجهة أنه سيؤدي الى عرقلة عملية السلام، وأردف إن الجبهة الثورية اتفقت مع الوفد الحكومي المفاوض على إرجاء تعيين الولاة والمجلس التشريعي، الى حين إتمام عملية السلام، والتوصل لاتفاق.

وأكد الوكيل بحسب الجريدة، تمسكهم بمنبر جوبا لإستضافة التفاوض، وأعلن عن دعوة رسمية من الوساطة الأفريقية لانطلاقة المفاوضات بين الجبهة الثورية والحكومة في العاشر من ديسمبر الجاري. واكد ايضا ان الجبهة الثورية جاهزة للتفاوض ولديها رغبة كبيرة في السلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)