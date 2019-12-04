أمر طوارئ بحظر حمل السلاح الأبيض بالبحر الأحمر

أصدر والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي أمس، أمر طوارئ رقم (172) لسنة 2019م عملاً بإحكام المادة (5/ح) مقروءة مع المادة (8/29) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لعام 1997م، قضى بحظر حمل السلاح الأبيض داخل المدن الرئيسية بالولاية.

ونص القرار بحسب صحيفة الصيحة، على منع وحظر حمل أي سلاح أبيض داخل المدن الرئيسية بالبحر الأحمر، ويشمل السلاح الأبيض (السكين، السيف، الساطور وكل أداة تسبب الأذى الجسيم).

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وفرض القرار على كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض بحمل الأسلحة البيضاء، عقوبات تشمل “الغرامة (10) آلاف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن (6) أشهر ــ السجن مدة لا تتجاوز (5) سنوات، ومصادرة السلاح بموجب هذا الأمر”، وذلك دون المساس بأي عقوبة منصوص عليها في قانون آخر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)