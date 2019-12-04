داعش يهدد باستخدام العنف حال عرض دال فيلم (ستموت في العشرين)

كشف تنظيم الدولة الاسلامية لأول مرة عن وجوده في السودان عقب اعلان منتدى دال الثقافي تقديم أول عرض للفيلم السوداني “ستموت في العشرين” الذي حاز على عدد من الجوائز العالمية، وأعلن التنظيم في الوقت ذاته جاهزيته لما أسماه حماية الدين من المجتمع ومن ماوصفها بالمحاولات الضالة والتي قال إنها تستهدف نشر الفاحشة بين الناس، ولوح بإستخدام العنف في مواجهة ذلك.

وأكد اعتزامه في بيان تحصلت الجريدة على نسخة منه على مقاومة واعتراض بث الفيلم في المكان المحدد له والزمان، وأردف: وإن أدى ذلك للفداء بأحد المسلمين الأبرار لربهم ودينهم وشدد التنظيم على أن أي محاولة لعرض هذا الفيلم تُعد قبولاً للتحدي معه وزاد: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون.

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وكشف عن امتلاكه قائمة متكاملة بأسماء وعناوين الممثلين في هذا الفيلم، بالاضافة الى بيانات من يقف على أمر العرض وأرسل تهديدات لتلك القائمة قائلاً: نحذرهم من التمادي في الأمر وألا يختبروا جديتنا التي يعرفونها جيداً وسمعوا بها، ووجه رسالة الى الشعب السوداني المسلم وطالبه بإماتة الباطل بتركه، وطالب منه عدم التعاطف مع هؤلاء وزاد: لا تأخذكم رقة عليهم فهم يريدون طمس دينكم وهويتكم و أخلاقكم لذا واجب عليكم العمل على إقتلاعهم من أرض السودان اقتلاعاً.

وكان رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك قد حذر من أن عدم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب سيؤدي الى انهيار البلاد، الذي سيؤدي بدوره الى تمدد نفوذ داعش.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)