المالية والمركزي يُوافقان على اعتماد الدفع المُقدّم لعمليات الصادر

أعلن رئيس الغرفة القومية للمصدرين وجدي ميرغني، موافقة وزارة المالية وبنك السودان المركزي، على اعتماد الدفع المقدم لعمليات الصادر والتصرف في الحصيلة ما بين المصدر والمستورد حسب ما كان يسري سابقاً في منشور البنك المركزي (7/2014)، على أن يستمر خصم (10%)، ويظل كذلك استخدام الحصائل وفق أولويات السلع الإستراتيجية.

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وقال ميرغني في تصريحات عقب اجتماعه بوزير المالية إبراهيم البدوي ونائب محافظ بنك السودان بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الغرفة تسعى للعمل من أجل زيادة الإنتاج والارتقاء بالصادرات السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)