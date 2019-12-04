التاريخ: 04-ديسمبر-2019
1 مشاهدة
أعلن رئيس الغرفة القومية للمصدرين وجدي ميرغني، موافقة وزارة المالية وبنك السودان المركزي، على اعتماد الدفع المقدم لعمليات الصادر والتصرف في الحصيلة ما بين المصدر والمستورد حسب ما كان يسري سابقاً في منشور البنك المركزي (7/2014)، على أن يستمر خصم (10%)، ويظل كذلك استخدام الحصائل وفق أولويات السلع الإستراتيجية.
وقال ميرغني في تصريحات عقب اجتماعه بوزير المالية إبراهيم البدوي ونائب محافظ بنك السودان بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الغرفة تسعى للعمل من أجل زيادة الإنتاج والارتقاء بالصادرات السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المالية والمركزي يُوافقان على اعتماد الدفع المُقدّم لعمليات الصادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.