مكافحة الفساد تستدعي مدير عام التعليم

أصدرت إدارة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أمر تكليف بالحضور لمدير عام التعليم بولاية الخرطوم، ووفقاً لمصادر فإن الإدارة أصدرت أمراً لمدير عام التعليم للمثول أمام رئيس مباحث مكافحة الفساد يوم غد الخميس الموافق 5/ 12/ 2019م.

Advertisements

ويجيء أمر التكليف بالحضور بخصوص إجراءات تتعلق بدعاوى في أراض حكومية بمنطقة المدينة الخيرية مربع 3 بمحلية جبل الأولياء، تم تصديقها من قبل وزارة التخطيط العمراني بطلب من أهل المنطقة لوزارة لتربية والتعليم لأغراض التعليم، وتم تحويلها من قبل الوزارة إلى أراضي استثمارية، مما أدى إلى سخط وسط مواطني المدينة.

وحرك مواطنو المدينة الخيرية دعاوى ضد الشخص الذي تعدى على القطعة بموجب تفويض من وزارة التربية والتعليم بحسب إفادات مصادر للجريدة. وسيمثل مدير عام التعليم يوم غد الخميس أمام رئيس مباحث مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالخرطوم لهذا الغرض.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)