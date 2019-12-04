المحكمة العليا تشطب (الدراسة عن بعد) من الشهادات الجامعية

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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أصدرت المحكمة العليا قراراً بشطب قرار وزيرة التعليم العالي في النظام البائد، القاضي بكتابة “الدراسة عن بعد” على الشهادات الجامعية.
وقال البروفيسور يس عمر يوسف ان الدائرة الادارية بالمحكمة العليا أمرت بالغاء قرار وزيرة التعليم العالي الأسبق ليصبح الحكم نهائياً وصالحاً للتنفيذ بأثر رجعي من عام 2016م.
وأوضح يوسف الذي قدم الطعن انابة عن الخريجين المتضررين أن القرار يمثل مبدأ الشرعية وانصاف الخريجين الذين تضرروا من ذلك القرار، مشيراً الى أن الضرر الأكبر وقع عليهم في سوق العمل خارج السودان بالغاء التعاقد معهم بسبب عبارة “الدراسة عن بعد”، مؤكداً ان المتضررين بصدد رفع دعاوى تعويض ضد الوزارة لما حاق بهم.
وأرجع البروفيسور يوسف بحسب الجريدة، ارجع الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة لضعف بعض المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارة، حيث اصبحوا مجرد موظفين لا يستطيعون نصح الوزارة، الأمر الذي يتطلب من وزير العدل إعادة النظر في المستشارين الملحقين بالوزارات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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