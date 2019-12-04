ضبط عصابة زوَّرت مُستندات باسم (المجلس العسكري) وزعيمها يتحدث (5) لغات

تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع من ضبط خلية إجرامية من 5 أشخاص تعمل على تزوير العملات الاجنبية والمحلية والمستندات الرسمية وممارسة الدجل والشعوذة على الموطنين.

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وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة، إنه تم العثور على عملات أجنبية ومحلية قال إن من بينها مبلغ مئة ألف دولار أمريكي وعملات أخرى لدولتي زامبيا والسودان، جاهزة للطباعة، وقال إن العصابة متخصصة في تزوير العملات الأجنبية المختلفة خاصة الدولار الأمريكي وتزوير العملات المحلية وتزوير مستندات وشيكات وأوراق مالية وعقود وخطابات محلية وأخرى خاصة بمعاملات دولية، لافتاً إلى أن العصابة كانت تخطط للقيام بعمليات احتيال ضخمة على سودانيين وأجانب.

ومضى جمعة إلى أن الخلية الإجرامية قامت بتزوير مستندات خاصة بالشرطة والنيابة العامة والقضاء، وأخرى تخص المجلس العسكري الانتقالي الساب . وبحسب صحيفة الصيحة أوضح جمعة أن زعيم العصابة ويدعى (ه. أ. م. ي) ويمتاز بالذكاء الحاد ويتحدث أكثر من 5 لغات بطلاقة، مشيراً إلى أنه سبق وأن إنتحل صفة رائد بـ (الأنتربول، لافتاً إلى أنه كان قد تم القبض عليه بواسطة السلطات الكينية، وتم إبعاده وتسليمه لدائرة التحقيقات الجنائية التابعة للمباحث المركزية، وتم فتح بلاغ تحت المواد٩٣،١١٧،١٢٣، من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)