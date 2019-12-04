شاهد دفاع يُدلي بمعلومات جديدة في قضية أحمد الخير

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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كشف شاهد الدفاع في قضية المعلم أحمد الخير، اختصاصي الطب الشرعي بمشرحة القضارف د. عبد الحليم محمد صالح، عن إصابات متفرقة بالجسم تعرض لها القتيل، أدت إلى وفاته نتيجة مضاعفات متفق عليها علمياً، هي ارتفاع في نسبة البوتاسيوم، مضاعفات الألم الحاد والخوف الذي تنتج عنه صدمة عصبية، بجانب الفشل الكلوي الحاد الذي يحدث نتيجة خروج مادة (المايقلوبين) من العضلات المتهتكة، بيد أنه رجح سبب الوفاة للفشل الكلوي وارتفاع البوتاسيوم.
وبحسب صحيفة الصيحة قال الشاهد أمام قاضي محكمة أم درمان وسط د. الصادق عبد الرحمن الفكي أمس، إنه تم التحقيق معه ثلاث مرات، وأضاف “بتاريخ 6/2 أظهرت نتيجة التقرير النهائي من المعامل الجنائية فحص العينات باحتواء الدم على مادة فيتامين (بي3) وهي تستخدم كمكمل غذائي وهذه لم تؤثر على الوفاة ولم تتبين منها معالم أظهرتها كمادة سامة، وأشار لعدم وجود معالم احمرار بالوجة والعنق والصدر في جثة المجنى عليه، نتيجة مضاعفات تعرض لها.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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