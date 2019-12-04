الجمارك تحقق (126%) من الربط حتى نوفمبر

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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حقّقت الجمارك، نسبة أداء عالية بلغت من أول يناير حتى آخر نوفمبر (126%)، وبلغت إيرادات نوفمبر (154%).
وَأَشَادَ نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بأداء هيئة الجمارك. ونقل الأمين العام لمجلس الوزراء عبر خطاب شكر وإشادة لرئيس الهيئة الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير، حمل إشادة “حميدتي” بتقرير الأداء، واعتبر أنّ جُهُود الهيئة ومنسوبيها أسهمت في الارتقاء بالعمل والوصول لتلك النتائج بتقديم أفضل الإنجازات، وطالب الأمين العام بنقل الإشادة لكل منسوبي الجمارك.
وكان تقرير أداء الجمارك من يناير حتى آخر أكتوبر بلغ (123%)، وفي أكتوبر (160%). وكانت الجمارك حرّرت حسب التقرير (13.452) إعلان حجز لبضائع مُهرّبة ومُخالفة. وتم فتح (355) بلاغاً في حالات تهريب، ونفّذت (104) إبادات لبضائع غير صالحة خلال المدة التي شملها التقرير، وأفاد التقرير بأنّ الجمارك ضبطت حتى أكتوبر (1.749) مليون دولار مهربة، و(10.549.698) ريـالاً سعودياً، وضبط (1260) مسدساً مُهرّباً في أكتوبر.
وبحسب صحيفة الصيحة أوضح رئيس الهيئة الفريق شرطة د. بشير الطاهر حسب (المكتب الصحفي للشرطة)، أن هذه الإشادة رَفَعت من الروح المعنوية للعاملين بالجمارك وهي وسام فخر وثناء من رأس الدولة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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