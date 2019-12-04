تحقيقات جديدة مع الرئيس المعزول عمر البشير

التاريخ: 04-ديسمبر-2019
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وافق الرئيس المعزول عمر البشير على التعاون مع لجنة النيابة العامة، المعروفة بإسم لجنة مدبري ومنفذي إنقلاب 1989م، وقال مصدر مطلع أن المتهم البشير طلب في وقت سابق الجلوس إلى محاميه، وأنه لم يرفض التجاوب، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي.وتستعد اللجنة لتحديد جلسة جديدة في القريب العاجل لبدء إستجواب المعزول في مكتب مخصص للجنة بداخل سجن كوبر.
وبحسب صحيفة الانتباهة أون لاين إستدعت اللجنة القيادي عبدالرحيم علي، للتحقيق معه حول (سيناريو الإنقلاب)، وبحسب المصدر فإن علي لم يستطع الاجابة على الأسئلة بسبب عامل السن ومرور 30 عاما على الانقلاب.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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