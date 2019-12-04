الحرية والتغيير تكشف موعد إعلان حكام الولايات

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، إن تعيين حكام الولايات المدنيين، سيُعلن حال عودة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، من الولايات المتحدة. ويتوقع أن ينهي حمدوك رحلته الى واشنطن في غضون يومين.

وأضاف عمر يوسف، في تصريح لـ “سودان تربيون”، الثلاثاء، إن المجلس المركزي للتحالف الحاكم، يعقد الآن مشاورات لتسمية الحكام المدنيين، بعد أن وصلته الترشيحات من فرعيات التحالف في الولايات. ورجح الانتهاء من المشاورات قبل عودة رئيس الوزراء، على أن تسلم قائمة الحكام المختارين له فور عودته.

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وعلمت إن ترشيحات قوى التغيير في ولايات غرب كردفان، شرق دارفور كسلا تأخرت في الوصول الى المجلس المركزي.

ورشح حزب المؤتمر السوداني رئيسه السابق إبراهيم الشيخ ليكون حاكما على الخرطوم، حيث ترتفع حظوظه للتربع على المقعد، لكن أصواتا في التحالف تنادي بتسمية امرأة وقالت مصادر في تحالف الحرية والتغيير لسودان تربيون إن المجلس المركزي سيسلم حمدوك ترشيحاته بأسماء كل حكام الولايات ليقرر بشأنهم. وقالت إن القائمة ستضم اسما واحدا لكل ولاية، دون خيارات عديدة على غرار ترشيحات الوزراء التي كانت تمنح حمدوك خيار المفاضلة بين ثلاث أسماء. ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، سُلطات رئيس الجمهورية ــ عدا المتعلقة بالجوانب السيادية، إلى رئيس الوزراء.

وبحسب الانتباهة أون لاين ووافقت الجبهة الثورية من حيث المبدأ على أن يكون حكام الولايات المدنيين مُكلفون، إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام شامل، بعد أن كانت تعترض على تعيينهم.

وتجري جولة التفاوض القادمة، في العاشر من الشهر الجاري، بدولة جنوب السودان، وسط توقعات بأن تكون الجولة قبل الأخيرة

الخرطوم(أخبار الخليج 365)