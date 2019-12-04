حمدوك يتخوف من خطر داهم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انها المرة الأولى منذ ظهور اسمه وطرحه كمرشح لرئاسة الحكومة وحتى قبل تسلمه مهامه رسميا التى يقول فيها الدكتور حمدوك كلاما بالغ الخطورة ويصدر تحذيرا شديدا وغير مسبوق وهو يتحدث عن مضار استمرار وضع السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب وإن هذا الأمر سيترتب عليه انهيار البلد بشكل كامل ولن يكون السودان دولة فاشلة فحسب وانما كارثة حقيقية ستلحق اضرارا بكثيرين فالسودان بلد مفتوحة على كثير من الدول ستتحول كلها الى دول فاشلة بسبب انهيار الاقتصاد السوداني .

تحذيرات حمدوك جاءت قبل رحلته إلى واشنطن اذ قال ان على إدارة ترامب رفع اسم السودان كدولة راعية للإرهاب.

وأضاف إن العقوبات الأميركية المتبقية ستسرع من انهيار البلاد الهشة، محذرا من ان تحول السودان الى دولة فاشلة، سيجعل من الدمار الذي سببته “داعش” مجرد شيء صغير.

هذا الكلام الصادر عن السيد حمدوك يمثل تحذيرا عالى النبرة وغير مسبوق كما اسلفنا اذ انه وصف الدمار الذى احدثته داعش بالبسيط ولايساوى شي مقابل ما يترتب على استمرار ابقاء السودان على لائحة العقوبات الأمريكية وكلنا نعلم ان داعش قتلت ودمرت وافسدت وخربت وقدمت اسوأ نموذج يمكن ان تطرحه حركة تولت السلطة وبسطت نفوذها على ارض ما ، ولا شك ان حمدوك يعى ذلك جيدا ومع ذلك تخوف على البلد من مصير اسوأ ممن تسلطت عليهم داعش مما يعنى ان الخطر من الصعوبة تحمله ولن يستطيع ذلك الاقوياء الصامدون فكيف ببلدنا الهشة المتضعضعة الفاقدة لاساسيات البناء والتعمير والتنمية ؟ انها حقا مصيبة غير محتملة وكارثة غير مقدور عليها .

حمدوك وقبل توجهه لواشنطون شدد على ضرورة إلغاء إدراج السودان كدولة راعية للإرهاب فورا. وقال إن الفوضى التي ستلي الحكم بان السودان دولة فاشلة ستولد “داعش” إقليمية متعددة.

وقال إن انهيار السودان سيكون مدمرا بسبب موقعه الجغرافي والسياسي الفريد ، المتاخم لسبع دول تسبح “في بحر من البؤس” داخل شمال إفريقيا، وذلك له تأثيره الخطير للغاية على المنطقة بأكملها وربما على العالم.

ليت العالم يعى ابعاد كلام الدكتور حمدوك ويتكاتف الجميع من اجل تجنب ظهور داعش جديدة اسوأ وأخطر واكبر من هذه التى عرف الناس بؤسها وبشاعتها .