تحية و تقدير للامن الاقتصادي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

العديد من الجهات تعمل ليل نهار لاجل الارتباط باخرين فى الخارج ينفذون لها متطلباتها مقابل فوائد يجنونها ، وكلما كانت العمليات المنفذة كبيرة زادت الفوائد بلا شك ، وهذه الجهات التى تطلب الخدمات قد تكون منظمات أو هيئات أو دول ، وفى العادة تكون اجهزة المخابرات هى التى تنشط فى ترتيب هذه الامور وتجند أفرادا من داخل أو خارج البلد لانجاز المهام المتفق عليها بينهم .

وفى عهد الانقاذ – والى الان – كانت بلادنا ولازالت نهبا لاجهزة المخابرات الاقليمية والدولية تفعل فيها مايحلو لها غير ابهة مطلقا بالبلد واهلها ولا القانون أو موافقته ورفضه لهذا التصرف وانما فقط تنظر الى تحقيق مصالحها وهذا امر معروف درجت عليه اجهزة المخابرات والتجار صغروا أو كبروا .

وفى التسريبات ان الجهات الرسمية ضبطت شبكة يشتبه فى ارتباطها باجهزة مخابرات اجنبية وتم حجزهم فى معتقلات ببحرى

وتتهم هذه الشبكة بأنها تقوم أعمال تجسس مع تخطيط ممنهج لضرب الاقتصاد السوداني من خلال خلق أزمات إضافية تُربك الاوضاع وتجبر السودان على التصدير الى دولة بعينها بأرخص الأثمان ،

وقالت الجهات الرسمية انه تم رصد المتهمين ثم اعتقالهم في إنجاز يًحسب للمخابرات السودانية والأمن الاقتصادي تحديدا وتعتبر هذه العملية من ضمن

العمليات الوطنية الكبرى التى تخدم السودان بدلاً عن طريقة العمل فى النظام السابق التى كانت تعمل من اجل خدمة النظام وزبانيته ولا شأن لها بالوطن والمصلحة العامة .

التحية والتقدير لجهاز المخابرات العامة وعلى وجه الخصوص نوجه التحية للامن الاقتصادي وهو يعمل من اجل حماية الاقتصاد الوطنى ويحارب التخريب.