حرامي وقح يجاهر بسرقته.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اى جهة – شخص طبيعى أو اعتبارى – ان تورطت فى سرقة معينة كبيرة او صغيرة فانها تسرع الى اخفاء معالم الجريمة وتسعى الى إقناع الغير بانها تمارس عملا مشروعا إلا ان الرئيس الامريكى دونالد ترامب يشذ عن هذه القاعدة ويتحدث ببجاحة ووقاحة وصلف عن رغبته فى الاستيلاء على نفط العراق واخذه وهذا مايفسر حجم المؤامرة على العراق التى تمثل فيها الادارة الأمريكية رأس الحربة ، ويأتى حديث ترامب هذا بعد ان حلب حلفاءه الخليجين واخذ منهم مايريد وهو يعلم انه متى ماعاد اليهم اعطوه مايطلب وزيادة فهم لايعترضون له على حكم ابدا ، ويريد هو ان يأخذ مايريده من اولئك الذين لايعطونه مايرغب فيه لذا يلجأ الى سرقة نفطهم وهذا ما صرح به علانية عن العراق ومؤخرا قال ترامب نفس الكلام عن سوريا فقد أعلن – يوم الثلاثاء – أن بلاده وضعت النفط في سوريا تحت سيطرتها وبات بمقدورها التصرف به كما تشاء.

وبعد لقاء جمعه مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، في لندن، على أبواب افتتاح أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البريطانية، قال ترامب: “لقد حاول داعش حفظ سيطرته على النفط، أما الآن فأصبحنا نحن الذين نسيطر عليه بشكل كامل.

وأضاف ترامب أقول بكل صراحة في حقيقة الأمر، لم يبق في هذه الأراضي (السورية) من عسكريينا سوى من يحمون النفط. النفط في أيدينا ويمكننا أن نفعل به ما نشاء”.

هل هناك تبجح اكبر من هذا ؟ هل توجد وقاحة بهذا الوضوح ؟

هل يمكننا القول ان ترامب يعتبر حرامى وقح يجاهر بسرقته دون حياء ؟ نعم بمقدورنا ذلك وزيادة.