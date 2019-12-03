المريخ يزاحم الهلال بقوة في صفقة ياسر مزمل

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الخليج 365 :
كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن المريخ بعث بخطاب خلال الساعات الماضية لنادي الاهلي شندي يطلب فيه خدمات لاعبه ياسر مزمل لاطلاق سراحه للمريخ خلال الانتقالات المقبلة وتفيد المتابعات أن المريخ حدد ثلاثة مليار لصفقة اللاعب.
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