السفير المصري: اكتمال تنفيذ الربط الكهربائي بين السودان ومصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن السفير المصري لدى السودان حسام عيسى اكتمال كافة الاستعدادات لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان خلال هذا الشهر. يعد اكتمال الترتيبات الفنية مبدئيا 50 كيلو واط كمرحلة أولى والثانية 280 كيلوواط نسبة لحاجة الشبكة السودانية للكهرباء لمحولات القدرة غير الفعالة التي سيتم وضعها في الشبكة السودانية.

وقال السفير في تصريح لـ(سونا) إنه بعد دخول شبكة الكهرباء للسودان ستكون هنالك فوائد كبيرة يستفيد منها البلدان وخاصة الجانب السوداني حيث يتم توفير وحل أزمة الكهرباء بجانب توفير الوقود، مبينا أن المشروع قومي كشراكة بين الحكومتين.

وأضاف أن بلاده تعمل على دعم السودان عبر الاتفاقيات المبرمة وتسيير كل الأمور خاصة في تجارة الحدود بين البلدين عبر لجنة المنافذ والحدود التي تنتظر الرد السوداني لتحديد موعد العرض، مؤكدا زيارة وزير الري المصري للسودان نهاية هذا الشهر للمشاركة في اجتماعات سد النهضة، كما سيتم تحديد موعد لزيارة وفد اللجنة القنصلية السودانية المصرية التي ستنعقد بالخرطوم يشارك فيها وكيلا وزارتي الخارجية بالإضافة لممثلين من الوزارات الأخرى.

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وأكد أن قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف تجارة الأجانب داخل السودان لا يؤثر على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مبينا أن الاتفاقيات الأربع مستمرة بين البلدين، معلنا انعقاد اللجنة الوزارية بين السودان ومصر خلال العام القادم بالخرطوم حيث يتم خلالها اتفاقيات جديدة منها التعاون القضائي والتعليم. وأشار إلى أن البلدين يعملان الآن على تحسين السفر عبر خطة لإنشاء ربط خط السكة الحديدية.

السوداني