السلطات الليبية تبعد (145) سوداني من اراضيها .. والقوات المشتركة تستلمهم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تسلمت القوات المشتركة السودانية الليبية “145” من السودانيين أبعدتهم السلطات الليبية من أراضيها.
وقال رئيس شعبة العمليات بالقوات المشتركة مقدم ركن خالد احمد عبدون، في تصريح صحفي اليوم “الثلاثاء”، إن قواته استطاعت اجلاء السودانيين إلى مقر القيادة بدنقلا حاضرة الولاية الشمالية إلى حين تسليمهم لذويهم.
ونوه إلى أن عصابات الاتجار بالبشر تنشط بصورة كبيرة في الحدود الغربية ما يتطلب جاهزية أكبر مؤكداً يقظة القوات السودانية في حفظ الحدود وتأمينها من عمليات الاتجار والتهريب.
وأوضح أن العملية تعد الثالثة من نوعها في غضون ٤٥ يوماً وقال إنها لن تكون الأخيرة من واقع نشاط العصابات والهجرة غير الشرعية.
وروى عدد من السودانيين الذين تم إجلاءهم صنوف المعاناة التي وجودها خلال وجودهم في ليبيا.
وشددوا على ضرورة متابعة بقية السودانيين العالقين في الأراضي الليبية وأكدوا أنهم ما زالوا يواجهون الزل والتعزيب في سجون العصابات الليبية وناشدو السلطات بالتدخل لحل هذة الازمات.
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