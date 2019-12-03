أسرة عبد الرؤوف أبوزيد تناشد السلطات بضمان سلامة نجلها المعتقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ناشدت أسرة عبد الرؤوف أبو زيد، مجلسي السيادة والوزراء ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع التعذيب والإخفاء القسري عن ابنهم عبد الرؤوف. وقضت محكمة سودانية على عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة بعقوبة الإعدام لتورطه مع آخرين في اغتيال الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وسائقه السوداني مطلع العام 2008 بالخرطوم.

وقالت الأسرة في بيان تلقت “باج نيوز” نسخة منه إن ابنها المعتقل بسجن كوبر تم إخفاءه بشكل قسري وترحيله لسجن سري بمدينة بورتسودان وذلك بعد أعتراضه على الأهمال الطبي وسوء المعاملة والتمييز المتعمد بين عامة السجناء والسجناء السياسيين “على حد التعبير البيان”.

وأوضحت الأسرة أن أبنها يعاني من عدة أمراض طيلة الفترة الماضية منها الأغماء المفاجئ والضغط والقلب والقضروف محملة وزارة الداخلية والإدارة العامة للسجون وإدارة سجن كوبر المسئولية القانونية عن سلامته، مؤكدة احتفاظها بحقهم بمقاضاتهم محليا ودوليا. المادة السابقة النيابة العامة.. أوامر قبض في مواجهة بكري حسن صالح وأعضاء مجلس انقلاب الإنقاذ المقالة القادمة السلطات الليبية تبعد (145) سوداني من اراضيها .. والقوات المشتركة تستلمهم

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