شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: إصدرت النيابة العامة أوامر قبض على أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ الأحياء، وشمل القرار القبض على الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس المخلوع الأسبق، اللواء إبراهيم نايل إيدام، العميد سليمان محمد سليمان، وجميع أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ الأحياء.

إلى ذلك كشفت مصادر مأذونة لـ(اليوم التالي) أن حسن مكي وعبد الرحيم علي تم استجوابهما كشاهدين على انقلاب الإنقاذ. اليوم التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة.. أوامر قبض في مواجهة بكري حسن صالح وأعضاء مجلس انقلاب الإنقاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.