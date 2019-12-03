بيان رسمي من مجلس الوزراء حول حريق مصنع سيلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري إندلاع حريق هائل بمصنع سالومي للسيراميك بضاحية كوبر.

تسبب الحريق في سقوط ٢٣ قتيلاً وأكثر من ١٣٠ جريح حتي الان، تُقدم لهم العناية الطبية حالياً بمستشفيات بحري والمستشفي الدولي ومستشفي الأمل، كما نقلت عدد من الحالات إلي مستشفيات أمدرمان والشرطة وألبان جديد، وقد إستنفرت وزارة الصحة الإتحادية كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداءً للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الإحتياجات المتزايدة.

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وتوجه عدد من المسئولين إلي موقع الحادثة في مقدمتهم وزير الصناعة والتجارة ووالي الخرطوم للوقوف علي إجراءات مكافحة الحريق وتعبئة كل القدرات المتاحة لمواجهة هذه الكارثة.

وإذ يتقدم مجلس الوزراء بأحر التعازي لعائلات وزملاء وأصدقاء الضحايا ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة، كما ويدعو بعاجل الشفاء للجرحي والمصابين.

الحريق حدث نتيجة لإنفجار تانكر للغاز كان يقوم بتفريغ حمولته في صهاريج أرضية، وتشير المشاهدات الأولية إلي غياب وسائل وأدوات السلامة الضرورية بالمصنع، بالإضافة إلي عمليات تخزين عشوائي لمواد سريعة الإشتعال، الأمر الذي ساهم في إستمرار وتمدد الحريق وتدمير المصنع بشكل كامل، وسيقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفه مستقبلاً.

الخرطوم ٣ ديسمبر ٢٠١٩م

إعلام مجلس الوزراء .