إلغاء الجبايات على الصادرات الزراعية والحيوانية

وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على توصية بعدم إخضاع صادرات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لأي رسوم وضرائب ولائية، والاكتفاء فقط بضريبة دخل اتحادية تبلغ 2%، توزع على الولايات حسب حجم إنتاجها.

وأجاز المجلس توصيات وزارة المالية بالتعديلات التشريعية، لإعداد موازنة 2020 لتحريك الموارد دون أعباء ضريبية تضع على كاهل المواطن المُثقل بآثار التضخم المتصاعد.

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وأشار بيان الوزارة،بحسب الشروق – بوجود تحديات كبيرة تواجه الحكومة الانتقالية في إعداد وتشكيل موازنة العام 2020 من بينها استحقاقات السلام وتحسين معاش الناس.

وأكدت المالية أهمية توفير موارد مقدرة لزيادة نسبة الإيرادات للناتج المحلي الإجمالي المُتدنية، والتي لا تتجاوز حالياً 6%، فضلاً على انتهاج سياسات تقشفية وإدارة محكمه لضمان تحقيق الأهداف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)