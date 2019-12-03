مجلس الوزراء يوجه بانتشار القوات النظامية بمناطق الزراعة

وجه وزير مجلس الوزراء د.عمر مانيس، يوم الثلاثاء، بـتعزيز الانتشار الأمني وانتشار القوات النظامية بمناطق الإنتاج الزراعي لحماية الحصاد وللحد من التعديات والعمل نحو السلام الاجتماعي.

والتقى مانيس بمكتبه والي شمال دارفور المكلف، اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، ووجه بضرورة توفير مياه الشرب بالريف والحضر لضمان عملية الاستقرار.

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وتناول لقاء وزير مجلس الوزراء، الذي ضم مدير هيئة الجمارك، الفريق شرطة دكتور بشير الطاهر بشير، تناول الترتيبات الجارية لتوفيق أوضاع المركبات غير المقننة بالولاية، حيث أمن اللقاء على ضرورة التنسيق الجيد بين وزارة المالية وإدارة الجمارك.

وكان والي شمال دارفور قد قدم للوزير تنويراً مفصلاً عن الأوضاع العامة بالولاية، بجانب مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء، د.عبدالله حمدوك، للولاية مؤخراً، مبيناً أن العمل في شبكة مياه مدينة الفاشر والخط الناقل يسير بصورة جيدة.

وأكد خوجلي بحسب الشروق – حرص حكومة الولاية وسعيها لإنجاح الخطة الإسعافية التي أعلنها وزير الصحة الاتحادي لدحر الملاريا والحُميات قبل نهاية العام، وذلك بالتنسيق الجيد مع وزارة الصحة، مستعرضاً خطة حكومة الولاية للمحافظة على الأمن والاستقرار ودعم برنامج السلام الاجتماعي، عبر إقامة مؤتمرات التسامح الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)