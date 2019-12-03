مجلس السيادة يبحث مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم للصلح بشرق السودان

بحث الاجتماع الذي ضم أعضاء مجلس السيادة الانتقالي حسن محمد إدريس قاضي، اللواء ابراهيم جابر، ومحمد حسن التعايشي والأستاذة رجاء نيكولا، بجانب وزير الداخلية وممثلين للحرية والتغيير مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم للصلح والتنمية بشرق السودان.

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وأوضح د. محمد عبد الله خليل مقرر المبادرة في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بالقصر الجمهوري أن الاجتماع خلص إلى تمديد فترة (القلد) الحالية والجلوس مع كافة مكونات وأعيان الشرق للاتفاق على آليات رأب الصدع وفقا لشروط محددة.

وقال مقرر المبادرة بحسب سونا – إنه تم الاتفاق على تكوين لجنة حكماء مفوضة من قبل مجلس السيادة الانتقالي للجلوس مع كافة مكونات الشرق والاتفاق على ميثاق شرف سياسي شامل توقع عليه كل مكونات الشرق وتكوين لجنة لمناقشة الميثاق وتعديله والتوقيع عليه من قبل مكونات الشرق قبل نهاية القلد.

ولفت د. محمد عبد الله إلى أن الاجتماع أوصى بعقد مؤتمر شامل لقضايا الشرق لمناقشة الترتيبات الأمنية والتعايش السلمي والتنمية.

وأشار سيادته إلى أنه تم الاتفاق على اعتماد المبادرة وأن يتوجه وفد يضم عدد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي ولجنة الحكماء وممثلين للحرية والتغيير وقيادات من الشرق وشخصيات قومية الخميس المقبل لشرق السودان للشروع في تنفيذ خطوات المبادرة.