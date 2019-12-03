فيصل يقف على استعدادات يوبيل اتحاد الإذاعات الذهبي

وقف وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح على الاستعداد والترتيبات لاستقبال ضيوف البلاد في إطار احتفال اتحاد إذاعات الدول العربية باليوبيل الذهبي بالخرطوم خلال الفترة من 5-13 ديسمبر الجاري، في ظل العهد الجديد وانفتاح السودان على العالم.

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جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي المشترك اليوم بمكتب الوزير، بحضور السادة رشيد سعيد وجراهام عبدالقادر وكلاء الوزارة وأمين عام اتحاد إذاعات الدول العربية عبدالرحمن سليمان ومدير الإعلام الخارجي سمية الهادي ورؤساء اللجان .

حيث اطمأن الوزير بحسب سونا – على سير العمل بكل اللجان وتهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الجمعية العامة رقم 38 ، واجتماع اللجان الدائمة وأشاد الاجتماع بمستوى التنسيق بين الجهات ذات الصلة كل في ما يليه من الملفات، بالإضافة لتبلور الأفكار وتوحيد الرؤى بين الأطراف المعنية لراحة ضيوف السودان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)