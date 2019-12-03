الإمدادات الطبية تعلن الجاهزية لتوفير أدوية الطوارىء

التاريخ: 03-ديسمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements أعلن مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. عبدالرحمن الجعلي جاهزية الإمدادات الطبية لتوفير أدوية الطوارئ للمستشفيات لمقابلة حادثة الحريق الذي شهدتها المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري اليوم. وأكد د. الجعلي – في تصريحات صحفية – بحسب سونا – تسليم المستشفيات أدوية الطوارئ والمحاليل الوريدية لعلاج المصابين، مؤكداً استعداد الإمدادات لمواجهة أي طوارئ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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